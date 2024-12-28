РФ вночі знову атакувала Україну "Шахедами": скільки збили і які наслідки атаки

Через падіння збитих дронів пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок у Миколаєві.
У ніч на 28 грудня 2024 року російські окупанти атакували Україну 16-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Росіяни запускали дрони з район Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край РФ).
Станом на 08.30 підрозділами РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 15 ворожих БпЛА у Миколаївській області. Один безпілотник-імітатор локаційно втрачено.
Через падіння збитих дронів пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок у Миколаєві. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Нагадаємо, вночі, 28 грудня, в Миколаєві пролунали вибухи під час дронової атаки. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про наслідки атаки "Шахедів" на місто.
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