РФ вночі знову запустила по Україні хвилю "шахедів": скільки вдалося знищити

Загалом зафіксовано пуски 18 "шахедів".
У ніч на 7 липня 2023 року окупанти знову атакували Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131".
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил.
Росіяни випустили "шахеди" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).
Загалом зафіксовано пуски 18 "шахедів". У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона.
Підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи Повітряних Сил знищили 12 іранських "мопедів".
Нагадаємо, що цієї ночі повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки БпЛА. Вибухи пролунали на півдні України. Повітряна тривога була оголошена на Київщині та в низці інших областей України.
Уламки дного дрона впали на автівку з людьми на Дніпопетровщині. На жаль, є загиблі. На Дніпропетровщині було збито 6 "шахедів".