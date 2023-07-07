РФ вночі знову запустила по Україні хвилю "шахедів": скільки вдалося знищити

У ніч на 7 липня 2023 року окупанти знову атакували Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил.

Росіяни випустили "шахеди" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Загалом зафіксовано пуски 18 "шахедів". У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона.

Підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи Повітряних Сил знищили 12 іранських "мопедів".

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, що цієї ночі повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки БпЛА. Вибухи пролунали на півдні України. Повітряна тривога була оголошена на Київщині та в низці інших областей України.

Уламки дного дрона впали на автівку з людьми на Дніпопетровщині. На жаль, є загиблі. На Дніпропетровщині було збито 6 "шахедів".