РФ вночі знову запустила рої "Шахедів": які області під загрозою

Повітряна тривога у ніч на 24 червня / © ТСН.ua

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У ніч на 24 червня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих «Шахедів».

Про це повідомили у Повітряних силах.

Карта повітряних тривог станом на 23:37

За інформацією Повітряних сил, руху ударних ворожих БпЛА станом на 23:42 мав такий вигляд:

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1. БпЛА на сході Київщини у напрямку Києва;

2. БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний;

3. БпЛА на сході Сумщини, курс західний;

4. БпЛА в акваторії Чорного моря, заходять на Миколаївщину східніше від межі з Одещиною, на Одещину в районі Південного, у напрямку Одеси та у напрямку Чорноморська.

За інформацією моніторингових чатів, незадовго до опівночі в Одесі пролунали вибухи.

«Більше двох десятків „шахедів“ у морі. Судячи з курсу, або частина йде на область, або хочуть заходити на Одесу відразу з кількох сторін», — зазначало місцеве видання «Думська».

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко так само попередив про роботу ППО у Києві. Над столицею на момент публікації новини уже були ворожі дрони.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Шевченківському району Києва минулої ночі загинуло дев’ять осіб, серед яких — 11-річна дівчинка та її мати.

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