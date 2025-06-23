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- Війна
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РФ вночі знову запустила рої "Шахедів": які області під загрозою
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від «Шахедів».
У ніч на 24 червня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих «Шахедів».
Про це повідомили у Повітряних силах.
За інформацією Повітряних сил, руху ударних ворожих БпЛА станом на 23:42 мав такий вигляд:
1. БпЛА на сході Київщини у напрямку Києва;
2. БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний;
3. БпЛА на сході Сумщини, курс західний;
4. БпЛА в акваторії Чорного моря, заходять на Миколаївщину східніше від межі з Одещиною, на Одещину в районі Південного, у напрямку Одеси та у напрямку Чорноморська.
За інформацією моніторингових чатів, незадовго до опівночі в Одесі пролунали вибухи.
«Більше двох десятків „шахедів“ у морі. Судячи з курсу, або частина йде на область, або хочуть заходити на Одесу відразу з кількох сторін», — зазначало місцеве видання «Думська».
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко так само попередив про роботу ППО у Києві. Над столицею на момент публікації новини уже були ворожі дрони.
Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Шевченківському району Києва минулої ночі загинуло дев’ять осіб, серед яких — 11-річна дівчинка та її мати.