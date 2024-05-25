РФ воює проти культури, історії та людських цінностей: Зеленський про удар по друкарні у Харкові

Окупаційні війська Росії під час масованого обстрілу Харкова 23 травня завдали удару по друкарні "Фактор-друк" у Харкові. Внаслідок атаки загинули семеро працівників.

Президент України Володимир Зеленський у День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження відреагував на жорстоку атаку Росії по друкарні і висловив вдячність усім, хто в цей непростий час продовжує створювати й поширювати українську книгу.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Наслідки удару окупантів по друкарні у Харкові / Фото/Telegram: Володимир Зеленський

Наслідки удару окупантів по друкарні у Харкові / Фото/Telegram: Володимир Зеленський

"Від першого дня цієї війни було очевидно, що Росія воює не лише проти нашої країни, а й проти взагалі всього, що дає життя державі і народу: проти культури, розвитку, нашої історії, усіх людських цінностей. Зруйнована російським ударом друкарня в Харкові та десятки тисяч знищених книг лише один із прикладів жорстоких та нелюдських дій ворога. Вбиті люди, спалені шкільні підручники – ось реальні цілі, які Росія обирає для ракетних ударів. І лише відповідна зброя, відповідний захист для всіх наших міст, усіх наших людей можуть спинити її", - наголосив Володимир Зеленський.

Наслідки удару окупантів по друкарні у Харкові / Фото/Telegram: Володимир Зеленський

Наслідки удару окупантів по друкарні у Харкові / Фото/Telegram: Володимир Зеленський

Нагадаємо, стали відомі імена працівників, які загинули під час удару РФ по друкарні у Харкові (фото).

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