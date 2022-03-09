"РФ воює проти наших дітей": на Банковій закликали світ подивитися на правду про війну (моторошне відео)

"РФ воює проти наших дітей": на Банковій закликали світ подивитися на правду про війну (моторошне відео)

Росія хоче, щоб на очах у дітей убивали їхніх батьків.

Російські окупанти, які атакують Україну, зараз воюють навіть не проти ЗСУ. Вони воюють проти дітей.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк, який показав моторошні кадри війни.

"РФ воює не проти української армії, а проти… наших дітей. Конкретно, адресно проти шкіл, дитячих садків, пологових будинків. Щоб діти боялися. Щоб діти плакали. Щоб голодували, мерзли у підвалах. Щоб на очах у дітей убивали їхніх батьків. Просто подивіться на правду про війну", - написав Подоляк, показавши відео із закликом закрити небо над Україною.

РФ воює не проти української армії, а проти… наших дітей. Конкретно, адресно проти шкіл, дитячих садків, пологових будинків. Щоб діти боялися. Щоб діти плакали. Щоб голодували, мерзли у підвалах. Щоб на очах у дітей убивали їхніх батьків. Просто подивіться на правду про війну. pic.twitter.com/RDn2lmWKhe — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 9, 2022

Нагадаємо, у Львові поховали немовля, якому було лише 40 днів.

Як повідомлялося, у Мережі опублікували фото українських дітей, які стали жертвами окупантів.

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