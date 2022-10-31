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"РФ воює з мирним населенням": Кулеба про масований ракетний обстріл України

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"РФ воює з мирним населенням": Кулеба про масований ракетний обстріл України

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба прокоментував атаку росіян, яку вони влаштували сьогодні зранку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія атакує мирне населення, тому що у неї є ракети та бажання вбивати українців. 

Про це він написав у Twitter.

"Замість того, щоб воювати на полі бою, Росія воює з мирним населенням. Не виправдовуйте ці атаки, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це тому, що в неї ще є ракети та бажання вбивати українців", - написав Кулеба.

Нагадаємо, війська Росії завдали масованого ракетного удару по Україні. Голови областей і міст повідомляють про удари по об’єктах інфраструктури.

Вибухи пролунали у Вінницькій, Київській, Черкаській областях, а також у Харкові.

У ДСНС заявили, що протягом дня зберігатиметься небезпека ракетного удару.

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