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"РФ воює з ЄС і НАТО": військовий експерт прокоментував намагання Росії підготувати суспільство до поразки у війні

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"РФ воює з ЄС і НАТО": військовий експерт прокоментував намагання Росії підготувати суспільство до поразки у війні

Фото: із соцмереж

Щоб підготувати росіян до поразки в Україні, пропагандистські ЗМІ поширюють інформацію про збройне протистояння РФ з усіма країнами ЄС і НАТО.

Цю інформацію в коментарі ТСН.ua підтвердив військовий експерт Олег Жданов.

“Це цілком може бути правда. І, до речі, нам це буде дуже легко перевірити. Найближчими днями ми подивимося на риторику російських федеральних каналів та ЗМІ. І тут ми чітко зрозуміємо, правда це чи ні. Цілком можливо і очікувано, що Кремль наполягатиме, що вони воюють з НАТО і ЄС.  Бо жодних перемог немає. Навіть на параді у своїй промові Путін не представив російському суспільству жодних перемог”, - наголосив Олег Жданов.

Він також додав, що Путін, фактично, не дав стимулу російському суспільству, щоб продовжувати участь у війні.

Нагадаємо, що мобілізовані з так званої "ДНР" скаржаться на обман і маніпуляції керівництва РФ.

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