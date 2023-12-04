РФ вперше показала Україні 119 військовополонених: омбудсман розповів деталі

Україні вперше нам показали відео зі 119 нашими полоненими. Деяких з них могли вважати загиблими.

30 листопада стало відомо, що у Росії вперше показали 119 українських захисників, які нині перебувають у полоні.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зауважимо, що це не українську сторону допустили до полонених. Українців в ув'язненні відвідали представники так званої "уповноваженої з прав людини в РФ" Тетяни Москалькової.

"Це вдалося зробити через взаємні домовленості Офісів Уповноваженого в Україні та РФ. Ми відвідали таку ж кількість російських військових, які перебувають у полоні на території нашої держави", – сказав Лубінець.

Українські полонені в РФ

В якому стані полонені

В ефірі телемарафону омбудсман уточнив, про кого з полонених йдеться.

"Вперше нам повідомили й показали відео зі 119 нашими героями, які перебувають в полоні. Частина з них була верифікована як військовополонені, частина – не була верифікована. Навіть є троє хлопців, які за нашими даними вважалися такими, що можуть бути загиблими, але це не точно. Отже, для нас цей інструментарій – зрозуміти, що наші принаймні живі", – повідомив Лубінець.

Омбудсман додав, що не може назвати полонених здоровими. Адже в таких жахливих умовах, в яких окупанти утримують українців, мало хто може залишитися здоровим.

Полоненим дали поспілкуватися з рідними

"Дехто з полонених зміг поговорити з сім'єю телефоном в реальному форматі, а дехто – у відеозверненні, яке Україна отримала від російської сторони. Ці відео вже передала близьким та рідним військовополонених", – сказав уповноважений ВР.

Заплановано ще три подібні відвідини

Лубінець наголосив, що це було перше таке спілкування, і домогтися його було дуже складно. РФ пообіцяла до кінця цього року провести ще три таких відвідування приблизно з такою ж кількістю полонених.

"Я сподіваюся, що ми відвідаємо до 400 наших громадян", – заявив омбудсман.

Нагадаємо, російські окупанти біля Степового на Авдіївському напрямку розстріляли двох українських солдатів, які здавалися в полон через нестачу боєприпасів. Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що повідомив про цю жахливу страту ООН та МКЧХ.

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