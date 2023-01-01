РФ вперше застосувала для ударів ракетоносії з Каспійського моря: що це означає

Росіянам дедалі складніше доставляти на Чорноморське узбережжя свої запаси.

Під час масованого обстрілу України, 31 грудня, Росія вперше застосувала ракетоносії з Каспійського моря.

Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

“Характерним для вчорашнього ракетного обстрілу було те, що застосовувались ракетоносії з Каспію. Це було зафіксовано вперше за період повномасштабного вторгнення. Тому що, напевно, на Чорноморське узбережжя їм складніше вже доставляти свої запаси", - зазначила Гуменюк.

На її думку, такі дії окупанті говорять про те, що тримання під вогневим контролем логістики, зокрема на Лівобережжі півдня, ЗСУ вдається досить вдало.

Раніше Гуменюк розповіла "позитивні новини" про роботу українських військових на півдні.

Новорічне "привітання" окупантів

Нагадаємо, російські окупанти вкотре атакували Україну. У Києві та області в новорічну ніч під час тривоги пролунали вибухи. У Шевченківському районі столиці уламок ракети впав на автомобіль.

Загалом над столицею було збито 23 повітряні цілі. Відомо, що росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури.