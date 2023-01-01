РФ вранці обстріляла Очаків: є влучання у житловий сектор та пожежну частину (фото)

У місті Очаків вранці 1 січня російські окупанти обстріляли житловий сектор та пожежну частину.

Про це у Facebook повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

"Близько п’ятої години ранку росіяни вкотре вдались до терору і обстріляли м. Очаків Миколаївського району області. Снаряди влучили в житловий сектор, а також один з них поцілив у будівлю 22 державної пожежно-рятувальної частини. В підрозділі повилітали вікна, зруйноване перекриття будівлі та покриття гаража", - зазначили в управлінні.

Зазначається, що особовий склад врятувало те, що черговий караул гасив пожежу в житловому секторі в іншій частині міста. Чергова диспетчерка, яка перебувала на робочому місці, не постраждала.

Нагадаємо, що за новорічну добу під вогнем окупантів перебувало 11 областей України, зокрема і Київ, де майже цілу ніч лунали вибухи. Повідомлялося про роботу ПВО по ворожим іранським дронам-камікадзе, якими РФ вчергове атакувала Україну.

Варто зазначити, що українські сили ППО у ніч проти 1 січня знищили 45 ворожих безпілотників.

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