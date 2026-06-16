РФ все частіше б’є по Києву “Цирконами”, які звучать дивно: чому чутно два вибухи

Російська ракета (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Росія почала частіше застосовувати гіперзвукові ракети “Циркон” під час масованих комбінованих атак по Києву. Попри відносно невелику бойову частину, ці ракети створюють дуже гучний звук і можуть сприйматися як “здвоєний вибух”.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Два тижні тому, 2 червня, росіяни використали по Києву вісім таких ракет. Під час атаки в ніч на 15 червня, за наявними даними, було застосовано ще шість “Цирконів”.

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Особливість цих ударів у тому, що звук від “Циркона” часто здається гучнішим, ніж від інших російських ракет. Кияни могли чути характерні подвійні вибухи навіть зі сховищ.

Водночас бойова частина “Циркона” не є найбільшою серед російських ракет. За наявною інформацією, її маса становить близько 90 кг, за іншими оцінками — до 120 кг. Із цього безпосередньо на вибухівку припадає приблизно 50 кг.

Для порівняння, бойова частина “Циркона” у кілька разів менша, ніж у балістичної ракети 9М723 комплексу “Искандер”, а також крилатих ракет Х-101 і “Калибр”. За масою вона ближча до посиленої бойової частини “Шахеда”, яка може важити близько 90 кг.

Однак гучність удару пояснюється не лише вибухівкою. Під час зіткнення з ціллю ракета має високу швидкість, а отже — значну кінетичну енергію. Додатковий ефект може давати і детонація залишків рідкого палива, адже “Циркон” оснащений гіперзвуковим прямоточним реактивним двигуном.

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Втім, головна причина характерного “подвійного” звуку пов’язана з надзвуковою швидкістю ракети. Під час польоту за таким об’єктом утворюється так званий конус Маха — ударна хвиля, яка виникає, коли звукові хвилі не встигають поширюватися попереду ракети.

Саме цей звуковий удар може сприйматися як один із “вибухів” під час атаки. Інший гучний звук — це вже підрив бойової частини ракети або її руйнування після перехоплення зенітною ракетою комплексу Patriot.

Окремо за вибухи іноді можуть сприйматися і пуски зенітних ракет, а також момент їхнього переходу на надзвукову швидкість, коли також виникає ударна хвиля.

За даними ГУР Міноборони України, Росія виробляє приблизно три ракети “Циркон” на місяць. Водночас станом на травень її накопичений запас міг становити до 230 таких ракет.

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Нагадаємо, війська РФ у ніч проти 15 червня завдали чергового руйнівного масованого удару по Україні, застосувавши десятки ракет та сотні дронів. Зокрема, 6 гіперзвукових крилатих ракет «Циркон».

Військовий експерт Валерій Боровик пояснив, чому «Циркон» та «Орешнік» майже неможливо перехопити. Через високу швидкість підльоту російських гіперзвукових ракет типу «Циркон» та «Орєшнік» українці мають не більше п’яти хвилин, щоб спуститися в укриття після оголошення тривоги.

Водночас начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов повідомив, що російська армія масово застосовує гіперзвукові ракети «Циркон» і балістику «Орєшнік» для внутрішнього терору та розхитування українського суспільства, оскільки не має успіхів на полі бою і не прагне реального закінчення війни, зазначив начальник Генштабу Андрій Гнатов.

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