РФ все частіше використовує гранати К-51 з отруйним хлорпікрином – військовий

Після відходу з Авдіївки лінія фронту стабілізувалася і проривів з боку росіян немає. Проте окупанти перекинули резерви для атаки Новопавлівського відтинку фронту, а також вкотре застосували хімічну зброю.

Про це заявив офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов, передає "Еспресо".

"Війна триває за позиції. Ворог намагається атакувати біля Новомихайлівки, а також Первомайського. Це два найгарячіші села на нашому відтінку фронту", – сказав Воронов.

Новомихайлівка і Первомайське на карті / Фото: Deepstatemap

За його словами, росіяни частіше почав використовувати гранати К-51 з хлорпікрином. А ця речовина є отрутою для військовослужбовців.

"Такі випадки ставалися й на нашому відтинку фронту. Ми застосовуємо звичайні протигази, які допомагають у боротьбі з виводом боєздатності військовослужбовців", – підсумував військовий.

Що таке хлорпікрин

При контакті хлорпікрин викликає сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів. Працює як сльозогінний газ. Він швидко позбавляє людину боєздатності, а у великій концентрації може призвести до смерті.

Цю речовину використовували під час Першої та Другої світових воєн, а також військами СРСР - в Афганістані. Наразі її заборонено використовувати у військових цілях згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї.

Попри заборону, окупанти уже неодноразово використовували на фронті хлорпікрин.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області російські військові здійснили атаки хімічною зброєю на позиції ЗСУ.

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