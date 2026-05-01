РФ встановила рекорд атак дронами по Україні у квітні: статистика жахає

Атака російськими дронами «Шахед» / © tsn.ua

У квітні Росія встановила рекорд атак по Україні, випустивши протягом квітня понад 6500 далекобійних дронів. Окрім кількості, ворог змінив тактику, дедалі частіше завдаючи ударів по цивільних об’єктах у світлу пору доби.

Про це пише le Monde із посиланням на аналіз AFP на основі даних Повітряних сил ЗСУ.

Скільки дронів РФ випустила по Україні у квітні?

Упродовж місяця російська армія застосувала 6583 дрони для ударів по Україні, що на 2% більше, ніж у березні. Водночас помітно зросла кількість атак у денний час на тлі фактичної зупинки переговорів щодо завершення війни.

«Протягом минулого тижня Росія запустила близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіабомб і приблизно 60 ракет різних типів по Україні», — повідомив 27 квітня президент України Володимир Зеленський.

Чому РФ частіше атакує Україну вдень?

Російські окупанти дедалі частіше атакують вдень, хоча раніше основний акцент робився на нічні обстріли. У Києві вважають, що така зміна тактики спрямована на збільшення втрат серед мирних громадян, адже війна вже забрала десятки тисяч життів.

Кількість випущених ракет також дещо зросла — до 141 (на 2% більше, ніж місяцем раніше), однак це значно менше за показник лютого, коли було зафіксовано 288 запусків. Водночас українська ППО, за офіційними даними, перехопила 88% повітряних цілей.

«Нова тактика Росії — поєднання масштабних нічних атак із такими ж масштабними денними ударами — ймовірно призведе до зростання кількості жертв серед цивільних. Росія може прагнути цими денними атаками сильніше вражати цивільних та цивільну інфраструктуру, зокрема відкриті громадські місця, особливо з потеплінням, коли більше українців перебувають на вулиці», — зазначав у квітні Інститут вивчення війни (ISW).

Удень 1 травня Росія здійснила масштабну атаку дронами по західних регіонах України. Зокрема, вибухи пролунали у Хмельницькій області.

Під масованим ударом приблизно 60 дронів опинився Тернопіль. У місті виникло значне задимлення, без електропостачання залишилися окремі мікрорайони. Влада закликала містян залишатися в укриттях, обмежити пересування містом і щільно зачинити вікна.

Дрони атакували також Рівне. У місті гриміли вибухи, місцеві жителі та журналісти повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони та звуки ударів.

Російські загарбники запустили по Вінниччині 74 безпілотники. Внаслідок падіння одного з дронів зруйновано приватний будинок, поранено жінку.

