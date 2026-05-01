ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
2 хв

РФ встановила рекорд атак дронами по Україні у квітні: статистика жахає

Аналіз даних Повітряних сил свідчить про безпрецедентну інтенсивність повітряних атак РФ протягом квітня.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Атака російськими дронами «Шахед»

Атака російськими дронами «Шахед»

У квітні Росія встановила рекорд атак по Україні, випустивши протягом квітня понад 6500 далекобійних дронів. Окрім кількості, ворог змінив тактику, дедалі частіше завдаючи ударів по цивільних об’єктах у світлу пору доби.

Про це пише le Monde із посиланням на аналіз AFP на основі даних Повітряних сил ЗСУ.

Скільки дронів РФ випустила по Україні у квітні?

Упродовж місяця російська армія застосувала 6583 дрони для ударів по Україні, що на 2% більше, ніж у березні. Водночас помітно зросла кількість атак у денний час на тлі фактичної зупинки переговорів щодо завершення війни.

«Протягом минулого тижня Росія запустила близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіабомб і приблизно 60 ракет різних типів по Україні», — повідомив 27 квітня президент України Володимир Зеленський.

Чому РФ частіше атакує Україну вдень?

Російські окупанти дедалі частіше атакують вдень, хоча раніше основний акцент робився на нічні обстріли. У Києві вважають, що така зміна тактики спрямована на збільшення втрат серед мирних громадян, адже війна вже забрала десятки тисяч життів.

Кількість випущених ракет також дещо зросла — до 141 (на 2% більше, ніж місяцем раніше), однак це значно менше за показник лютого, коли було зафіксовано 288 запусків. Водночас українська ППО, за офіційними даними, перехопила 88% повітряних цілей.

«Нова тактика Росії — поєднання масштабних нічних атак із такими ж масштабними денними ударами — ймовірно призведе до зростання кількості жертв серед цивільних. Росія може прагнути цими денними атаками сильніше вражати цивільних та цивільну інфраструктуру, зокрема відкриті громадські місця, особливо з потеплінням, коли більше українців перебувають на вулиці», — зазначав у квітні Інститут вивчення війни (ISW).

Денна атака дронами по Україні 1 квітня — останні новини

Удень 1 травня Росія здійснила масштабну атаку дронами по західних регіонах України. Зокрема, вибухи пролунали у Хмельницькій області.

Під масованим ударом приблизно 60 дронів опинився Тернопіль. У місті виникло значне задимлення, без електропостачання залишилися окремі мікрорайони. Влада закликала містян залишатися в укриттях, обмежити пересування містом і щільно зачинити вікна.

Дрони атакували також Рівне. У місті гриміли вибухи, місцеві жителі та журналісти повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони та звуки ударів.

Російські загарбники запустили по Вінниччині 74 безпілотники. Внаслідок падіння одного з дронів зруйновано приватний будинок, поранено жінку.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie