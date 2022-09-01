РФ всю ніч гатила по Дніпропетровщині: пошкоджені десятки будинків, є "тяжкий" поранений (фото)

Окупанти били по мирному населенню з "Градів".

Російська армія у ніч проти 1 вересня обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. У результаті атак пошкоджено десятки житлових будинків, поранений один чоловік.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нікопольський район російські війська атакували чотири рази, стріляли по чотирьох громадах. По Нікополю та Червоногригорівській громаді били російські "Гради".

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У Червоногригорівці ворог поцілив по центру селища. За попередньою інформацією, поранена одна людина. Це 70-річний чоловік, його госпіталізували у тяжкому стані. У селищі пошкоджено 12 будинків, ліцей та селищна рада. Снаряди зачепили також лінію електропередачі.

У Нікополі минулося без руйнувань та постраждалих.

По Мирівській та Марганецькій громадах гатила ворожа важка артилерія. Є руйнації, люди неушкоджені. У Марганецькій громаді виведена з ладу лінія електропередачі.

У Криворізькому районі росіяни вдарили по Зеленодольській громаді. Понівечені господарчі споруди. Ніхто не постраждав.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, російська армія від п'ятої ранку 1 вересня розпочала обстріли Енергодара у Запорізькій області. Окупанти гатять з мінометів, автоматів, а також задіяли авіацію. Відомо про загиблих і поранених унаслідок атак.

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