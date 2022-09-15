"РФ всюди залишає по собі смерть": в Ізюмі знайшли масове поховання людей – Зеленський

Завтра до Ізюму прибудуть журналісти – українські та міжнародні, аби весь світ знав, до чого призвела російська окупація.

В Ізюмі на Харківщині знайдене масове поховання людей, закатованих російськими окупантами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення пізно ввечері, 15 вересня.

За словами президента, необхідні процесуальні дії там уже розпочалися.

"Більше інформації – чіткої, перевіреної інформації – має бути завтра", – сказав він.

Завтра ж до Ізюму прибудуть журналісти – українські та міжнародні, аби весь світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація.

"Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали окупанти! Вічна слава кожному, хто воює за Україну!", – підсумував глава держави.

Раніше повідомлялося, що в Ізюмі від військових дій загинули щонайменше тисяча людей.

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