РФ втрачає контроль на фронті: що допомогло ЗСУ піти у контрнаступ

ЗСУ мають успіхи на фронті / © Associated Press

Сили оборони України розпочали серію локальних контратак на ключових ділянках фронту після того, як російські війська зіткнулися із серйозною кризою зв’язку. Втрата доступу до супутникових терміналів Starlink та обмеження на використання месенджерів суттєво послабили координацію підрозділів РФ, створивши сприятливі умови для наступальних дій ЗСУ.

Про це пише видання The Telegraph.

«Українські підрозділи здійснюють контратаки для відновлення контролю та зв’язку між позиціями на лінії на південь від Добропілля і на північ від Варварівки. Бойові дії активізувалися в районах Тернуватого, Добропілля та Залізничного, неподалік адміністративного кордону Дніпропетровської області та Запорізької області», — зазначають журналісти.

Дії ЗСУ стали можливими багато в чому завдяки втраті російськими військами доступу до систем супутникового зв’язку. Повідомляють, що до 90% підрозділів РФ зіткнулися з перебоями комунікації після відключення терміналів, які, як з’ясувалося, використовувалися навіть на ударних безпілотниках типу «Shahed».

Крім того, додатковий удар по управлінню військами завдало рішення Кремля обмежити використання месенджера Telegram, на якому трималася значна частина військової координації. Паралельно Україна посилила удари по стратегічних об’єктах у глибині російської території. Зокрема, крилатими ракетами було вражено великий склад боєприпасів під Волгоградом та підприємство з виробництва ракет у Тамбовській області.

За даними журналістів, українські сили знищили близько 6000 безпілотників у районі Суджі у Курській області — це один із найбільших разових ударів по арсеналу РФ.

Що передувало

Міністерство оборони України домовилось з американською компанією SpaceX про відключення терміналів супутникового зв’язку Старлінк (Starlink), які не внесені у «білий список». Це рішення покликане вплинути на бойові спроможності російської армії, але зачепило також і ЗСУ.

Росіяни використовували зв’язок американської компанії — і самі визнавали це — для планування штурмових дій і корегування ударів артилерії та БпЛА.

У російських соцмережах і провоєнних Телеграм-каналах з’явились десятки повідомлень про «падіння» Старлінків.

«Відключення американцями терміналів Старлінк, використовуваних ЗС Росії, негативно позначилося на організації зв’язку у наших підрозділах. Екстрено війська організовують резервні, нехай і менш зручні, способи зв’язку», — пише великий ТГ-канал «Два майора» (1,2 млн підписників).

Російський «воєнний блогер» Юрій Подоляка (2,9 млн підписників) описав ситуацію, яка склалася в підрозділах ЗС РФ без супутникового зв’язку як «хаос».

Радник міністра оборони, фахівець в питаннях РЕБ і зв’язку Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш») заявив, що російська армія навіть змушена була зупинити штурмові дії.

«У противника на фронтах навіть не проблема, у противника — катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії», — зазначив він.

Статистика Генштабу ЗСУ вказує на зниження кількості бойових дій на фронті після 2 лютого, тобто від того дня, як SpaceX почав відключати «сірі» термінали.