РФ втрачає потенціал для наступу: ЗСУ прорвалися на гарячому напрямку

ЗСУ зривають наступ Росії

Росіяни продовжують наступальні дії на кількох напрямків фронту. Українські захисники стримують ворога — ЗСУ просунулися на Слов’янському напрямку.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Геолоковані кадри, оприлюднені 14 березня, показують удари окупантів по українських позиціях у західній частині Різниківки (на схід від Слов’янська). Раніше російські джерела заявляли, що мають там свої позиції.

За оцінками аналітиків, Сили оборони змогли досягти успіху завдяки оперативним резервам, в першу чергу, штурмових та десантно-штурмових підрозділів. Сприятливою була погода, яка дала можливість масово використовувати безпілотники.

Нагадаємо, Україна від початку року повернула 460 кв. км своїх територій. Найбільш відчутними були успіхи Сили оборони на Дніпропетровщині, де армію окупантів відкинули одразу на більш ніж 400 кв. км. Дехто з аналітиків почав навіть говорити про те, що на Олександрівському напрямку у росіян «посипався фронт».

Попри позитивні новини з Дніпропетровщини, ворог продовжує тиснути на деяких інших ділянках фронту, де намагається захопити стратегічно вигідні позиції, щоб забезпечити собі подальше просування.

Раніше повідомлялося, що безпілотники стають ключовою зброєю України у війні проти Росії і їх застосування уже змінює баланс сил на фронті.