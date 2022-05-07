РФ втрачає в Україні найбоєздатніші підрозділи і передове обладнання - британська розвідка

Війна в Україні завдає серйозної шкоди найбільш боєздатним підрозділам і найбільш передовим можливостям Росії. І відновити їх буде складно через санкції.

Принаймні один танк Т-90М, один із найсучасніших російських танків, був знищений у боях в Україні. Т-90М був представлений у 2016 році і включає в себе покращену броню, модернізовану гармату та покращені системи супутникової навігації.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"Близько 100 танків Т-90М зараз перебувають на озброєнні серед найкраще оснащених російських підрозділів, у тому числі тих, що воюють в Україні. Модернізована броня системи, призначена для протидії протитанковій зброї, залишається вразливою, якщо її не підтримують інші силові елементи" - йдеться у дописі

Замінити модернізоване та вдосконалене обладнання буде особливо складно через санкції, які обмежують доступ Росії до критичних мікроелектронних компонентів.

"Конфлікт в Україні завдає серйозної шкоди деяким з найбільш боєздатних підрозділів і найпередовіших можливостей Росії. Після цього конфлікту Росії знадобиться значний час і витрати, щоб відновити свої збройні сили" - зазначає британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 May 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/4z2cRVCJpf — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 7, 2022

Нагадаємо, від початку війни в Україні ЗСУ знищили російської техніки на 10 млрд доларів: список.

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