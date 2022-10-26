РФ втратила в Україні більше техніки, ніж мають деякі армії світу - Зеленський

Президент вважає, що відновити ці втрати Росії не вдасться.
Українські захисники збили вже майже 250 російських гвинтокрилів. Зокрема, сьогодні Повітряні сили збили вертоліт окупантів і дрони.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері, 26 жовтня.
"Сьогодні протягом дня повітряна тривога кілька разів була на більшій частині території нашої держави. Є результати у Повітряних сил – збито черговий вертоліт окупантів, чергові дрони", – сказав Зеленський.
За його словами, російські окупанти втратили в Україні вже стільки техніки – авіаційної та іншої – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні.
"Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую всім нашим бійцям за таку поступову й незворотну демілітаризацію ворога", – підсумував Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський розповів про важкі бої біля Бахмута та Авдіївки.
Нагадаємо, що ЗСУ продовжують нищити техніку та боєприпаси противника на всіх напрямках. Так, сьогодні на Херсонщині ЗСУ знищили "Ураган" рашистів. А на Луганщині внаслідок удару ЗСУ "задвохсотили" 60 окупантів.
Командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі на початку жовтня розповідав, що ЗСУ від початку війни захопили понад 400 трофейних танків та практично тисячу бронемашин різного типу.
У британській розвідці підтвердили, що більшість танкового парку України сьогодні становить затрофеєна російська техніка.