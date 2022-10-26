РФ втратила в Україні більше техніки, ніж мають деякі армії світу - Зеленський

Президент вважає, що відновити ці втрати Росії не вдасться.

Українські захисники збили вже майже 250 російських гвинтокрилів. Зокрема, сьогодні Повітряні сили збили вертоліт окупантів і дрони.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення увечері, 26 жовтня.

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"Сьогодні протягом дня повітряна тривога кілька разів була на більшій частині території нашої держави. Є результати у Повітряних сил – збито черговий вертоліт окупантів, чергові дрони", – сказав Зеленський.

За його словами, російські окупанти втратили в Україні вже стільки техніки – авіаційної та іншої – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні.

"Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую всім нашим бійцям за таку поступову й незворотну демілітаризацію ворога", – підсумував Зеленський.