Росія за останні три роки змогла захопити тільки 1,45% території України, тоді як російські втрати в живій силі неспівставні з «успіхами». За попередніми даними, РФ могла втратити у війні до 1% довоєнного дорослого чоловічого населення.

Про це повідомляє видання The Economist.

Видання на основі відкритих даних, інформації від джерел та звітів оцінює втрати Росії на полі бою від 24 лютого 2022 року в обсязі від одного до 1,35 мільйона одиниць живої сили.

«Це більше, ніж було вбито та поранено солдатів США за весь час Другої світової війни. Можливо, 1% довоєнного чоловічого населення Росії працездатного віку загинуло в Україні. За даними Марко Рубіо, державного секретаря Америки, у першій половині 2025 року загинуло 100 000 російських військовослужбовців», — сказано у матеріалі.

Водночас, як зазначає видання, такі колосальні втрати не принесли Кремлю стратегічних результатів. За три роки бойових дій російські війська змогли окупувати лише 1,45% території України. Жодного великого українського міста РФ не вдалося повністю захопити — навіть Покровськ, що залишається частково під контролем України попри півтора року інтенсивних боїв.

Однак навіть попри те, що 2025 року через численні проблеми України просування РФ дещо пришвидшилося, загальний прогрес росіян залишається дуже повільним.

За оцінками НАТО, РФ щодня втрачає близько 1100 військових, убитими та пораненими.

Раніше повідомлялося, що Кремль зробив ставку на масовий рекрутинг піхоти, перетворивши війну на привабливий, хоча і смертельно небезпечний спосіб заробітку. Саме гроші стали головним каталізатором, який забезпечує постійний приплив «добровольців».

Попри колосальні втрати, які, за оцінками Генштабу ЗСУ, сягнули вже 1 181 680 солдатів убитими та пораненими, РФ не відчуває браку живої сили на фронті.