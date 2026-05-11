РФ використала "перемир'я": окупанти оскаженіли на фронті і гатять з усієї сили

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

На фронті в Україні росіяни поновили штурми з новою силою після того, як було оголошено перемир’я для проведення параду 9 травня у Москві.

Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у ефірі День.LIVE.

«Російські війська припиняли атаки лише на пів дня заради свого параду, після чого використали паузу для логістики та різко збільшили кількість штурмів», — сказав Трегубов



Коментуючи заяви про домовленості Трампа щодо припинення вогню, речник наголосив, що затишшя тривало лічені години. Наразі ж інтенсивність боїв навіть перевищує звичайні показники.

Перемир’я між Україною та Росією — останні новини

Президент України Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир’я з Росією від 9 до 11 травня та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

У Кремлі також підтвердили, що домовленості щодо припинення вогню та обміну полоненими було досягнуто після телефонних переговорів з адміністрацією президента США.

Згодом Зеленський заявив, що Росія фактично зірвала «перемир’я», продовживши масовані обстріли та штурми по всій лінії фронту. Водночас президент підкреслив, що Росія має завершити війну, а реальний рух до миру стане помітним лише після фактичного припинення бойових дій.





