РФ використовує Білорусь для прольоту "Шахедів": що відомо про нову тактику

"Шахеди" летять територією Білорусі

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Росіяни придумали нову тактику — «Шахеди» летять територією Білорусі вздовж українського кордону, оминаючи нашу ППО.

Про це повідомив Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

«Росіяни просто зараз використовують територію Білорусі для прольоту „Шахедів“, — написав він.

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Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ нічого не згадують про територію Білорусі. Лише зазначаються, що БпЛА на півночі Рівненщини рухаються уздовж кордону з Білоруссю на захід.

Варто зауважити, що ці «Шахеди» запускали з території РФ через Сумщину і Чернігівщину. Поки не було зафіксовано випадків, що дрони запускали безпосередньо з самої Білорусі.

За інформацією моніторингових чатів, станом на 23:50 близько 60 ворожих БПЛА перебувають в повітряному просторі України і постійно заходять нові. Детальніше де є загроза, читайте за посиланням.