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- Війна
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РФ використовує Білорусь для прольоту "Шахедів": що відомо про нову тактику
За інформацією ЦПД, російські «Шахеди» летять територією Білорусі вздовж кордону, щоб оминути українську ППО.
Росіяни придумали нову тактику — «Шахеди» летять територією Білорусі вздовж українського кордону, оминаючи нашу ППО.
Про це повідомив Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.
«Росіяни просто зараз використовують територію Білорусі для прольоту „Шахедів“, — написав він.
Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ нічого не згадують про територію Білорусі. Лише зазначаються, що БпЛА на півночі Рівненщини рухаються уздовж кордону з Білоруссю на захід.
Варто зауважити, що ці «Шахеди» запускали з території РФ через Сумщину і Чернігівщину. Поки не було зафіксовано випадків, що дрони запускали безпосередньо з самої Білорусі.
За інформацією моніторингових чатів, станом на 23:50 близько 60 ворожих БПЛА перебувають в повітряному просторі України і постійно заходять нові. Детальніше де є загроза, читайте за посиланням.