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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

РФ використовує Білорусь для прольоту "Шахедів": що відомо про нову тактику

За інформацією ЦПД, російські «Шахеди» летять територією Білорусі вздовж кордону, щоб оминути українську ППО.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
"Шахеди" летять територією Білорусі

"Шахеди" летять територією Білорусі

Росіяни придумали нову тактику — «Шахеди» летять територією Білорусі вздовж українського кордону, оминаючи нашу ППО.

Про це повідомив Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

«Росіяни просто зараз використовують територію Білорусі для прольоту „Шахедів“, — написав він.

Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ нічого не згадують про територію Білорусі. Лише зазначаються, що БпЛА на півночі Рівненщини рухаються уздовж кордону з Білоруссю на захід.

Варто зауважити, що ці «Шахеди» запускали з території РФ через Сумщину і Чернігівщину. Поки не було зафіксовано випадків, що дрони запускали безпосередньо з самої Білорусі.

За інформацією моніторингових чатів, станом на 23:50 близько 60 ворожих БПЛА перебувають в повітряному просторі України і постійно заходять нові. Детальніше де є загроза, читайте за посиланням.

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