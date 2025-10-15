ТСН у соціальних мережах

Війна
124
1 хв

РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 15 жовтня 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • Нові групи БпЛА — на Павлоград.

  • Ударні БпЛА повз Нікополь — північно-східним курсом.

  • БпЛА тримають курс — на Запоріжжя.

  • Групи ударних БпЛА — на Кам'янське, Дніпро!

  • Кам'янське — під масованою атакою ударних БпЛА!

  • Швидкісна ціль через Сумщину!

  • Харківщина: групи БпЛА — у бік Чугуєва.

Нагадаємо, що ситуація в Куп’янську залишається критичною.

