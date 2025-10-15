- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 15 жовтня 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
Нові групи БпЛА — на Павлоград.
Ударні БпЛА повз Нікополь — північно-східним курсом.
БпЛА тримають курс — на Запоріжжя.
Групи ударних БпЛА — на Кам'янське, Дніпро!
Кам'янське — під масованою атакою ударних БпЛА!
Швидкісна ціль через Сумщину!
Харківщина: групи БпЛА — у бік Чугуєва.
Нагадаємо, що ситуація в Куп’янську залишається критичною.