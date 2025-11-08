- Дата публікації
-
Категорія
Війна
- Кількість переглядів
- 346
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 8 листопада 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
БпЛА на сході Дніпропетровщини - курсом на Дніпро.
Група БпЛА на заході Харківщини - курсом на Полтавщину.
Група БпЛА на сході Черкащини - курс на захід.
Група БпЛА на півночі Херсонщини - курсом на північ.
Група БпЛА на півдні Чернігівщини - курсом на захід.
Нові групи БпЛА на сході Дніпропетровщини - курсом на північ.
Нові групи БпЛА на Сумщині - курсом на захід.
