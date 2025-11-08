ТСН у соціальних мережах

Війна
346
1 хв

РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 8 листопада 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини - курсом на Дніпро.

  • Група БпЛА на заході Харківщини - курсом на Полтавщину.

  • Група БпЛА на сході Черкащини - курс на захід.

  • Група БпЛА на півночі Херсонщини - курсом на північ.

  • Група БпЛА на півдні Чернігівщини - курсом на захід.

  • Нові групи БпЛА на сході Дніпропетровщини - курсом на північ.

  • Нові групи БпЛА на Сумщині - курсом на захід.

Нагадаємо, що росіяни атакували дронами Одещину: куди поцілили.

