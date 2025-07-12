РФ випустила по Україні майже 600 дронів і 26 ракет: скільки вдалося збити

Росія накрила "Шахедами" та ракетами Україну / © ТСН.ua

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У ніч на 12 липня російські війська випустили по Україні 623 засоби повітряного нападу.

Про це передає Командування Повітряних сил.

Скільки випустили по Україні

Було випущено:

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597 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово (РФ). 339 з них — «шахеди»;

26 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки збили

За попередніми даними, станом на 09.00 було збито 344 засоби повітряного нападу:

319 ворожих БпЛА типу Shahed;

25 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 258 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 1-ї ракети та 20 ударних БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих — на 19 локаціях.

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Нагадаємо, що ніч на 12 липня російські війська вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україну.

Зокрема, вибухи пролунали у кількох районах Львова, четверо людей поранені.

У результаті ворожого удару у Луцьку був знищений окремий приватний житловий будинок. Крім того, РФ атакувала Харків, Кіровоградщину та Запорізьку область.

На жаль, втрати є у Чернівцях. Там через удари РФ загинуло двоє осіб, ще 4 — отримали важкі поранення

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