РФ виробляє та закуповує багато ракет: ISW про загрозу нового удару

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Кількість ударів російських безпілотників по Україні зросла більш ніж на 50 відсотків з лютого 2025 року порівняно з січнем 2025 року.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики переконані, що завдяки цим ударам РФ хоче отримати поступки від України під час поточних переговорів зі Сполученими Штатами.

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За їхніми словами, невказаний офіційний представник НАТО заявив 3 квітня, що Росія виробляє значну кількість ракет усередині країни та закуповує додаткові ракети у Північної Кореї, щоб збільшити запаси ракет у рамках підготовки до майбутніх масштабних ракетних ударів по Україні.

«Ці оцінки узгоджуються зі спостереженнями ISW щодо останніх російських ударних пакетів, які складалися переважно з безпілотників», — йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що внаслідок удару по Кривому Рогу кількість загиблих збільшилася до 19, з них — 9 дітей. Постраждали 68 людей. З них четверо дітей перебувають у важкому стані.