РФ висадила великий десант на Донеччині: DeepState називає ситуацію складною

Володимирівка на Донеччині. / © Deepstatemap

Напередодні війська РФ зуміли висадити великий десант на Володимирівку в Донецькій області. Механізовані атаки та штурмові дії окупантів на населений пункт тривають. Ситуація залишається дуже складною.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

“За уточненими даними близько 12 години було не чотири, а щонайменше сім броньових бронемашин. Вже близько 15 години відбулася ще одна атака - знову сім ББМ, а вже після 17 години в напрямку села ворог відправив два танки. Таким чином щонайменше 16 ОВТ, шість мотоциклів було залучено в штурмових діях”, - повідомили у DeepState.

Фахівці зауважують, що додатковою проблемою є висадка десанту. Росіяни завели до села від 50 до 75 чоловік піхоти.

“Ситуація залишається складною. Противник буде по максимуму намагатися скористатися погіршенням погодних умов”, - додали фахівці.

Зауважимо, днями російські війська провели декілька штурмів на Володимирівку. У DeepState інформували, що українські бійці активно знищують загарбників.

Нагадаємо, у середині вересня стало відомо, що українські Сили оборони відкинули ворога від села Володимирівка в Донецькій області та спинили просування російських військ у кількох інших населених пунктах.

Зауважимо, у серпні головком Олександр Сирський заявляв, що ЗСУ успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині - Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку.