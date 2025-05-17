РФ вивела у Середземне море кораблі з "Калібрами": скільки ракет загрожують Україні

Калібр / © Associated Press

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В акваторії Середземного моря сьогодні вранці, 17 травня 2025 року, були зафіксовані кораблі РФ — носії крилатих ракет типу «Калібр», які країна-агресор вивела на бойове чергування.

Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

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до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 8 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, у Чорному морі було зафіксовано підвищену активність російського флоту.