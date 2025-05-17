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- Війна
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РФ вивела у Середземне море кораблі з "Калібрами": скільки ракет загрожують Україні
Три ворожих кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет “Калібр”, перебувають в Середземному морі. Загальний залп становить до 8 ракет.
В акваторії Середземного моря сьогодні вранці, 17 травня 2025 року, були зафіксовані кораблі РФ — носії крилатих ракет типу «Калібр», які країна-агресор вивела на бойове чергування.
Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ.
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 8 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, у Чорному морі було зафіксовано підвищену активність російського флоту.