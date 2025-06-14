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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
264
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РФ вивела в Чорне й Середземне моря кораблі з "Калібрами": скільки ракет на бортах

У Чорному і Середземному морях може бути до 14 крилатих ракет.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
"Калібр"

"Калібр" / © Associated Press

У Чорному морі перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет;

▪ в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

▪ в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

  • до Азовського моря – 6 суден.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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