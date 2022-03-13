РФ вже "адекватніше дивиться на ситуацію" - Подоляк про переговори із Москвою щодо припинення війни в Україні

РФ вже "адекватніше дивиться на ситуацію" - Подоляк про переговори із Москвою щодо припинення війни в Україні

Подоляк наголосив, що компромісний документ має бути всеосяжним.

Риторика Росії, яка цинічно напала на Україну і варварськи знищує інфраструктуру та вбиває мирних людей, на переговорах з українською стороною за останні дні сильно змінилася.

Про це заявив радник очільника офісу президента України Михайло Подоляк, який входить до групи переговорників із Росією, пише російський "Комерсант".

На його думку, наразі сторони підходять до компромісу. Водночас, за його словами, має пройти ще якийсь час, щоб російська сторона в цілому на 100% розуміла ту ситуацію, в яку потрапила саме Росія, а не Україна.

"У нас є всі пропозиції, які так чи інакше захищають ці інтереси, виводять Україну з-під удару з точки зору того, щоб не повторилися подібні ситуації, виводять Україну в компенсаторні якісь історії в правильному сенсі. І ще раз наголошую: російська сторона значно адекватніше вже дивиться на ситуацію", - висловився він.

Загалом, за словами українського переговорника, майбутній компромісний російсько-український документ має бути всеосяжним. Він, як пояснює Михайло Подоляк, повинен містити, зокрема, неможливість повторення військових дій проти України та гарантії безпеки для нашої України. А також ті гарантії безпеки, які "хоче отримати Росія, яка має свої страхи щодо цілої низки глобальних військових союзів".

Крім того, Подоляк зазначив, що в документі будуть прописані деталі гуманітарних блоків. На його думку, ще день-два і всі моменти будуть окреслені чіткіше.

"І ви побачите, що картинка виглядає інакше, ніж спочатку вона подавалася у ЗМІ", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський хоче після війни в України укласти новий документ, в якому будуть прописані гарантії безпеки для держави. Підписати документ він планує із серйозними країнами, зокрема, із сусідніми.

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