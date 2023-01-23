РФ вже поширює фейки: українців попередили про можливі провокації на Рівненській АЕС

Розвідка країни-терористки Росії поширила дезінформацію про нібито "зберігання на території Рівненської АЕС наданого Україні озброєння та боєприпасів". Ця інформація агресора є неправдивою, це черговий "вкид" РФ.

Про це заявили в Центрі протидії дезінформації РНБО.

"ЦПД застерігає: розвідка рф поширила дезінформацію про нібито зберігання наданого партнерами Україні озброєння та боєприпасів на території Рівненської АЕС", - йдеться в повідомленні.

Росіяни публікують фейкові повідомлення про те, що, мовляв, "ЗСУ перетворили на свої арсенали територію АЕС". Ворог бреше, що буцімто "на складах розміщуються ракети до РСЗВ HIMARS та інших іноземних систем ППО, а також артилерійські боєприпаси".

"Водночас окупанти висловили сподівання, "що в Києві нікому не спаде на думку навмисно підірвати склади боєприпасів на АЕС, щоб отримати від Заходу більше озброєння". Застерігаємо! Ця інформація не відповідає дійсності!" - наголошують в ЦПД.

Як вказують фахівці, особливо різко "вкид" розвідки РФ контрастує з повідомленням про "початок роботи місії МАГАТЕ на Рівненській АЕС, яка фіксуватиме будь-які загрози, що можуть мати військові дії".

"Публікуючи подібну дезінформацію, ворог може готувати підґрунтя для приховування майбутніх злочинів проти нашої держави та загострення панічних настроїв серед українців", - наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово вдавалися до фейків щодо АЕС, особливо Запорізької. Так, ворожа пропаганда поширювала фейк про те, що "ЗСУ здійснили масовий обстріл ЗАЕС".

Раніше російська пропаганда брехала про нібито "знищення" 13 РСЗВ HIMARS та їхніх аналогів лише протягом 2 днів. Інформація абсолютно не відповідала дійсності, але її просувало російське Міноборони.

Як попереджали в ГУР МО, РФ найближчим часом спробує використати українських журналістів для проведення інформаційно-психологічних операцій для підриву довіри до України з боку західних партнерів.

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