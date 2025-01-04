РФ, ймовірно, зміщує увагу з Покровська на наступ до Дніпропетровщини – звіт ISW

РФ передислокує підрозділи зі сходу від Покровська на південь і південний захід від цього міста.

Російські окупанти, ймовірно, зміщують увагу з оточення Покровська на наступ у бік адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що військове командування РФ передислокує підрозділи зі сходу від Покровська в район відповідальності деяких сил на південь і південний захід від цього міста.

За його інформацією, окупанти наступають на Котлине, щоб перерізати Т-04-06 (траса Покровськ - Межове).

Також Машовець стверджує, що інші підрозділи РФ зосереджені на південь від Покровська, а частини підрозділів противника наступають на рубежі Нововасилівка – Новоєлизаветівка в напрямку Успенівки (на захід від Нововасилівки) і Надеждинки (на захід від Новоєлизаветівки).

"Заяви Машовця свідчать про те, що російське військове командування зосереджено на районах на південь і південний захід від Покровська, а не на схід від Покровська", – йдеться у звіті ISW.

В ISW зауважують, що російські війська, можливо, принаймні тимчасово зміщують свою увагу з охоплення Покровська зі сходу та заходу на здійснення наступів на захід у напрямку до кордону Дніпропетровської області.

Раніше у DeepState розповіли, що армія РФ окупувала ще три населені пункти в Донецькій області.

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