РФ з артілерії обстріляла Нікополь: загинула 16-річна дівчинка, троє осіб поранено

Рятувальники знайшли і витягли її тіло з-під уламків зруйнованого будинку.

Росія обстріляла з артилерії Нікополь у Дніпропетровській області, внаслідок чого загинула 16-річна дівчина, троє людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілу троє людей отримали осколкові поранення. 79-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 74-річному чоловікові і 66-річній жінці надали медичну допомогу на місці; вони лікуватимуться вдома.

Обстріл Нікополя 9 вересня / Сергій Лисак

Лисак повідомив, що російська армія випустила по Нікополю майже десять снарядів. Внаслідок обстрілу зруйновані, зокрема, приватні житлові будинки.

Обстріл Нікополя 9 вересня / Сергій Лисак

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що українські військові зосередять використання західного озброєння на знищенні ворожих ракетних комплексів, які регулярно атакують населені пункти України. Він також уточнив, що Україна буде завдавати ударів по конкретних цілях на території Росії, коли отримає дозвіл використовувати західну зброю.

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