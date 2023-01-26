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РФ з артилерії розбомбила будинки людей на Донеччині: загинули люди (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1547
Час на прочитання
2 хв
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© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко

Загиблі отримали травми, несумісні з життям. 

Російські окупаційні війська 26 січня завдали удару по селищу Очеретине Донецької області. У результаті ворожої атаки загинуло дві людини, ще щонайменше одну людину поранено. 

Про це повідомили в Донецькій ОВА.

Як уточнюється, двоє місцевих мешканців опинилися в епіцентрі обстрілу РФ. На жаль, їх не вдалося врятувати - вони отримали травми, несумісні з життям. 

Ще одного пораненого чоловіка вдалося госпіталізувати до найближчої лікарні. Йому надана медична допомога. 

"Дві людини вбиті, щонайменше одна дістала поранення внаслідок обстрілу російськими воєнними злочинцями селища Очеретине. Росіяни завдали удару по селищу з артилерії, зруйнували щонайменше три приватні будинки. Злочини російської окупаційної армії на нашій землі ретельно документуємо - жоден злочин не має лишитися непокараним!", - написав голова ОВА Павло Кириленко.

Нагадаємо, російські війська щодня обстрілюють Донецьку область. Так, 24 січня під кулі потрапила Костянтинівка. Внаслідок ворожої атаки четверо людей отримали поранення, серед яких діти.

Днем раніше, 23 січня, російські окупанти вдарили по житловому кварталу міста Часів Яр (Донецька область) із реактивної системи залпового вогню. В результаті обстрілу одна людина загинула, ще двоє – поранені.

Крім того, у Донецькій області троє людей підірвались на ворожих мінах. Двоє з них не вижили.

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Дата публікації
Перегляди
1547
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