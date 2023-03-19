РФ з "градів" вдарила по будинку у Запорізькій області: троє загиблих, двоє поранених

Сьогодні, 19 березня, російські окупанти обстріляли житловий будинок у селі Кам'янське Запорізької області.

Про це повідомила Запорізька ОВА.

Росіяни завдали удару з РСЗВ "Град". Внаслідок ворожого удару троє людей загинули, ще двоє — зазнали поранень. Їм надається допомога.

"Небезпека для мирних мешканців на лінії вогню не зникає. Ворог не має успіху на полі бою із ЗСУ, тому цілеспрямовано вбиває цивільних українців. Подумайте про свою безпеку та залишайте небезпечні території", – закликали в ОВА.

Фото: Deepstatemap

Нагадаємо, що вчора ввечері окупанти завдали двох авіаційних ударів по Херсонщині.

Також сьогодні у ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів з моря.

Читайте також: