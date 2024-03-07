РФ з літака тактичної авіації випустила ракету по Одещині: деталі

У четвер, 7 березня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одеській області. Повітряна ціль втратила бойову спроможність над морем.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Сьогодні зранку ворог атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря спрямувавши ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Військові наголошують, що росіяни продовжують тактику точкових ракетних ударів. Так вони випробовують і розвідують системи протиповітряної оборони України.

Як повідомлялося, напередодні, 6 березня, під час повітряної тривоги РФ завдала ракетного удару по Одесі біля маршруту кортежу президента Володимира Зеленського. У момент атаки глава держави перебував у порту разом з прем’єром Греції Кіріакосам Міцотакісом.

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