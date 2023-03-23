РФ з новою силою вгатила по Херсонщині: влада повідомила трагічні новини

Впродовж 22 березня російська армія здійснила 54 обстріли деокупованої території Херсонщини. Застосувала 319 снарядів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град". Є жертви серед цивільного населення.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"На жаль, одна людина загинула. Ще двоє осіб дістали поранення", – написав він.

Місто Херсон ворог обстріляв п'ять разів. 19 російських снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, у ніч проти 23 березня у Херсоні прозвучали сильні вибухи.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.