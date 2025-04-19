ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1393
Час на прочитання
1 хв

РФ з усіх сил намагається знищити важливе місто на Донеччині: чим це обернеться

ЗСУ понад три роки тримають позиції біля міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Місто.

Місто. / © Associated Press

Окупанти армії Російської Федерації на Сіверському напрямку збільшують кількість штурмів та хочуть знищити Сіверськ.

Про це заявив командир взводу 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степан Барна в ефірі “Суспільне.Студія”.

З його слів, окупанти активізували свої штурмові дії. Зокрема, активно залучають піхоту на мотоциклах та багі.

“Ворог активно працює по прилеглих мирних населених пунктах КАБами, “Шахедами”, по великих містах. Зокрема, по Словʼянську, Краматорську. Це просто терор. Таке враження що це цілодобовий терор і вдень і вночі", - наголосив військовий.

За його словам, армія РФ планує знищити Сіверськ, адже ЗСУ вже понад три роки тримають ці позиції.

"Це очевидно для них дратівливо. Це здобуток хлопців і дівчат, які в бригадах тут знаходиться і виконують бойове завдання, зуміли налагодити оборону. І хочу зазначити що це коштує надзвичайних зусиль", - наголосив Барна.

Як повідомлялося, DeepState повідомило, що ЗСУ відкинули росіян в Удачному. Своєю чергою, ворог просунувся в Сухій Балці та біля Нового.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie