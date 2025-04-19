РФ з усіх сил намагається знищити важливе місто на Донеччині: чим це обернеться

Місто. / © Associated Press

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Окупанти армії Російської Федерації на Сіверському напрямку збільшують кількість штурмів та хочуть знищити Сіверськ.

Про це заявив командир взводу 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Степан Барна в ефірі “Суспільне.Студія”.

З його слів, окупанти активізували свої штурмові дії. Зокрема, активно залучають піхоту на мотоциклах та багі.

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“Ворог активно працює по прилеглих мирних населених пунктах КАБами, “Шахедами”, по великих містах. Зокрема, по Словʼянську, Краматорську. Це просто терор. Таке враження що це цілодобовий терор і вдень і вночі", - наголосив військовий.

За його словам, армія РФ планує знищити Сіверськ, адже ЗСУ вже понад три роки тримають ці позиції.

"Це очевидно для них дратівливо. Це здобуток хлопців і дівчат, які в бригадах тут знаходиться і виконують бойове завдання, зуміли налагодити оборону. І хочу зазначити що це коштує надзвичайних зусиль", - наголосив Барна.

Як повідомлялося, DeepState повідомило, що ЗСУ відкинули росіян в Удачному. Своєю чергою, ворог просунувся в Сухій Балці та біля Нового.

Дата публікації 12:14, 19.04.25 Кількість переглядів 6 Наживо з Торецька: як вдається втримувати оборону міста, яке штурмують з літа 2024-го