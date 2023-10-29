РФ за день випустила по Нікополю 7 дронів-камікадзе і гатила з артилерії (фото)

Внаслідок російських обстрілів у місті понівечені 4 домівки, господарська споруда і 2 приватні підприємства.

Сьогодні вдень, 29 жовтня, російські окупанти випустили сім дронів-камікадзе по Нікополю на Дніпропетровщині. Також били і з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Внаслідок російських обстрілів у місті понівечені 4 домівки, господарська споруда і 2 приватні підприємства. Також пошкоджені вантажівка і лінія електропередач.

"Неспокійно було й у Мирівській громаді Нікопольського району. По ній росіяни випустили пів десятка артилерійських снарядів. Атаковану територію обстежують", – зазначив Лисак.

Він уточнив, що на щастя, обійшлося без жертв.

Фото наслідків російських атак