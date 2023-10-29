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РФ за день випустила по Нікополю 7 дронів-камікадзе і гатила з артилерії (фото)

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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РФ за день випустила по Нікополю 7 дронів-камікадзе і гатила з артилерії (фото)

Фото наслідків удару по Нікополю 29 жовтня 2023 року / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Внаслідок російських обстрілів у місті понівечені 4 домівки, господарська споруда і 2 приватні підприємства.

Сьогодні вдень, 29 жовтня, російські окупанти випустили сім дронів-камікадзе по Нікополю на Дніпропетровщині. Також били і з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Внаслідок російських обстрілів у місті понівечені 4 домівки, господарська споруда і 2 приватні підприємства. Також пошкоджені вантажівка і лінія електропередач.

"Неспокійно було й у Мирівській громаді Нікопольського району. По ній росіяни випустили пів десятка артилерійських снарядів. Атаковану територію обстежують", – зазначив Лисак.

Він уточнив, що на щастя, обійшлося без жертв.

Фото наслідків російських атак

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Фото наслідків удару по Нікополю 29 жовтня 2023 року / ©
Фото наслідків удару по Нікополю 29 жовтня 2023 року

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня окупанти вдарили по Нікополю з артилерії, внаслідок чого загинула людина.

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Дата публікації
Перегляди
382
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