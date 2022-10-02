РФ за добу завдала по Україні 4 ракетні і 3 авіаційні удари: що відомо

У Генштабі повідомили про основні атаки окупантів за добу.

Російські окупанти досі не полишають надії повністю захопити Донецьку область і докладають до цього всі свої зусилля.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 2 жовтня.

Ворог обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Загарбники завдають ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За поточну добу, 2 жовтня, російські окупанти здійснили:

чотири ракетні удари;

три авіаційні удари;

понад п’ятнадцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Також читайте Генсек НАТО прокоментував звільнення Лиману та похвалив ЗСУ

Від ворожих ударів постраждало понад п’ятнадцять населених пунктів. Серед них – Рідкодуб, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Хрінівка і Бучки Чернігівської області та Середина Буда, Муравейня, Фотовиж Сумської області;

напрямку – в районах населених пунктів Хрінівка і Бучки Чернігівської області та Середина Буда, Муравейня, Фотовиж Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище;

напрямку – в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище; на Краматорському напрямку – Білогорівка та Верхньокам’янське;

напрямку – Білогорівка та Верхньокам’янське; на Бахмутському напрямку – Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Зайцеве, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка;

напрямку – Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Зайцеве, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка; на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріли у районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Залізничне та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення розвідки та наведення артилерії ворог здійснив понад сімдесят вильотів безпілотників.

Нагадаємо, що у Мережі з'явилось фото прапора України у Торському на Донеччині.

Читайте також: