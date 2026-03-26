ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

Російські війська перегруповуються та готуються до більш масштабних наступальних дій, які можуть активізуватися з появою зелених насаджень, що дозволять маскувати інфільтраційні групи.

Як передає «Укрінформ», про це в телеефірі повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

«Противник зараз перегруповується і готується до більш масштабних наступів, коли буде так звана „зеленка“, тобто коли будуть зелені насадження, коли інфільтраційні заходи можна буде маскувати просто за деревами», — сказав Трегубов.

За його словами, на окремих ділянках фронту наразі спостерігається відносне затишшя порівняно з попередніми місяцями. Найгарячішим напрямком у зоні відповідальності залишається Лиманський.

Росіяни активізували наступальні дії на фронті в Україні, не дочекавшись середини весни. З приходом тепла та підсиханням ґрунту інтенсивність ворожих атак зросла в рази, кажуть військові.

Окупанти намагаються діяти дрібними групами, щоб непомітно проникати в глибину української оборони.

За оцінкою експертів, Росія опиняється в стратегічному глухому куті: продовжуючи виснажливий наступ, вона позбавляє себе ресурсів і часу для підготовки до більш масштабного та ефективного прориву. Російські воєнкори повідомляють про провал на фронті в Україні.