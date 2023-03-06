РФ за ніч випустила по Україні 15 "шахедів": звідки вони летіли і скільки вдалося збити ППО

У ніч проти 6 березня російські окупаційні війська запустили по Україні 15 дронів-камікадзе з північного напрямку. ППО знищила 13 із них.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни атакували дронами центральні й східні області України.

Також читайте Українські воїни відбили майже 100 ворожих атак ‒ Генштаб про ситуацію на фронті

"Було запущено з північного напрямку дрони-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва. Попередньо, було запущено 15 цих БПЛА, 13 із них знищено протиповітряною обороною різними вогневими засобами", — сказав Ігнат.

У Повітряних силах додали, що окупанти запускали дрони з Брянської області, РФ. У пресслужбі уточнили, що 12 "шахедів" збито силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України, ще один – підрозділами ППО інших складових сил оборони України.

Нагадаємо, увечері 5 березня в низці регіонів України була оголошена повітряна тривога через ворожу активність в небі.

Окупаційна армія РФ атакувала Дніпропетровщину чотирма дронами. Ймовiрно, це були безпілотники типу Shahed. Їх знищила ППО.

Також повідомлялося у соцмережах про безпілотники над Запорізькою областю.

Зранку 6 березня в Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі регіони.

Читайте також: