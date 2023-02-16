РФ за ніч випустила по Україні 32 крилаті ракети: звідки вони летіли і скільки збила ППО

Росіяни запускали вночі ракети з літаків і фрегату.

Російські окупаційні війська в ніч проти 16 лютого завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Ворог випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там уточнили, що окупанти атакували Україну 12 крилатими ракетами Х-101/Х-555, які запустили із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатими ракетами "Калібр", які летіли із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатими ракетами Х-22 - із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та двома керованими авіаційні ракети Х-59 - їх запустили з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

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Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - додали у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що уночі 16 лютого була міксована атака росіян, зокрема, із застосуванням дронів та літаків стратегічної авіації.

Під час нічної повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Постраждалих чи жертв немає, пожежу загасили, повідомив Максим Козицький, голова Львівської ОВА.

Також вночі окупанти накрили ракетами Павлоград Дніпропетровської області. Загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали. Крім того, пошкоджене промислове підприємство, зруйновано 7 приватних будинків. Ще 30 - понівечені.

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