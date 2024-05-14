РФ за пів року побудувала потужну оборону на Запоріжжі: генерал оцінив укріплення на Харківщині

На його думку, в сірій зоні на Харківському напрямку не була реалізована ефективна оборона на першій лінії.

Росіяни за пів року побудували потужну систему оборони на Запоріжжі, яка завадила Україні минулого року провести успішний контрнаступ. Тепер наша черга показати ефективну оборону.

Про це заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, передає "Еспресо".

"Ми вже маємо досвід в цій широкомасштабній війні. Крім того, пам'ятаємо, як росіяни за пів року, поки нам надавали союзники допомогу, побудували потужну систему оборони на Запоріжжі і як це відобразилась на проведення у нас контрнаступальних дій. Тобто про доцільність і актуальність розмови вести не треба, а треба енергійно займатися побудовою", – сказав Романенко.

На його думку, в сірій зоні на Харківському напрямку не була реалізована ефективна оборона на першій лінії.

"Розмова, яку ввів президент і робив аналіз - це швидше за все друга лінія, де вона саме й проходить - це на півночі від Харкова - Липці й безпосередньо Вовчанськ - північно-східна частина і там ближче до Харкова є більш потужні рубежі. Але ворога треба зупиняти якомога на більшій дистанції для того, щоб був час його не тільки зупиняти, а й знищувати його сили та при відповідному потенціалі проводити контратаки. Тому зараз зміцнюється оборона на Харківському напрямку, а також розглядається питання стосовно напрямку на Суми", – підсумував генерал-лейтенант.

Раніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що ворогу просуватися на Харківщині допомогла відсутність оборонних споруд.

Нагадаємо, військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд. Він стверджував, що деякі фортифікації навіть на 30% не були готові як завершене будівництво, проте їх прийняли.

Натомість військовий журналіст Богдан Мирошников заявив, що неможливо побудувати укріплення ближче, ніж 8-10 км від лінії бойового зіткнення. Бо тоді військові і будівельники будуть знищені всіма можливими засобами ураження.

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