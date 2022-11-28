РФ за тиждень 258 разів обстріляла Херсонщину: нове звернення Зеленського

Президент наголосив, що російські окупанти ні на що нездатні, окрім руйнувань.

Президент України Володимир Зеленський розповів, які теми обговорили на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 28 листопада.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні.

На засіданні обговорили ситуацію на фронті і у прифронтових районах, забезпечення армії, енергетику, зв’язок, роботу "Пунктів незламності" і посилення нашої ППО.

"Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонщини. Крім того, російська армія пошкодила насосну станцію, яка забезпечувала постачання води до Миколаєва.

"Ну, що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових "товаришів", які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що російські окупанти ні на що нездатні, окрім руйнувань.

"Це все, що вони лишають по собі. І те, що вони роблять зараз проти України, – це їхнє намагання помститися. Помститися за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них", – сказав він.

Зеленський запевнив, що Україна ніколи не буде місцем для руйнувань і ніколи не прийме "порядків" із Москви. Навпаки, українці зроблять все, аби відновити кожен зруйнований окупантами обʼєкт, будинок чи підприємство.