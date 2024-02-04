РФ за тиждень втратила понад 6600 солдатів, корабель та установки ППО – Міноборони

У Міноборони прозвітували про втрати російських загарбників за тиждень.

Окупаційна війська Росії протягом тижня – від 28 січня по 4 лютого 2024 року – зазнали втрат серед особового складу та військової техніки.

Про це розповів генерал-лейтенант та перший заступник Міністра оборони України Олександр Павлюк.

Так, за тиждень втрати РФ становлять: 6640 знищених окупантів та 924 одиниці озброєння та військової техніки.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка військ РФ:

63 танки;

147 бойових броньованих машин;

234 артилерійських системи;

7 РСЗВ;

3 установки ППО;

1 корабель;

290 одиниць автотехніки;

43 одиниці спецтехніки.

Окрім цього, українські військові знищили один літак, три крилаті ракети та 132 БпЛА.

Нагадаємо, генерал оцінив, чи втримають ЗСУ оборону через брак снарядів.

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