У Генштабі повідомили шокувальні дані про кількість хімічних боєприпасів, які РФ використала проти ЗСУ

У вересні російські окупанти скинули 250 боєприпасів з хімічними речовинами на позиції українських захисників, що стало частиною їхніх атак.

Про це повідомив Генштаб України

"Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання в якості засобів ведення війни", - йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії підрозділи радіаційної, хімічної та біологічної розвідки Сил підтримки ЗСУ фіксували випадки застосування небезпечних хімічних речовин на полі бою. Однак з лютого 2023 року росіяни почали системно використовувати такі хімічні речовини. Крім того, значна частина боєприпасів містить небезпечні хімічні сполуки, тип яких досі не встановлено.

Станом на 24 вересня цього року військові зафіксували 4228 випадків застосування російськими військами боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

У Генштабі заявили: "Цим РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення".

Нагадаємо, армія РФ просунулася на Донеччині та захопила ще два населені пункти. Ворог окупував Желанне Перше та Стельмахівку, а також просунувся у Максимільянівці.

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