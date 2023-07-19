РФ задала вночі ударів по Україні, ворог зосереджує зусилля на 5 напрямках - Генштаб

Вночі Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 19 липня.

Протягом минулої доби російські окупанти також завдали ракетно-авіаційного удару по території України - задіяли шість крилатих ракет “Калібр” та 35 іранських ударних БпЛА "Шахед-136". Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість крилатих ракет "Калібр" та 31 ударний БпЛА противника.

Крім того, ворог завдав 80 авіаційних ударів та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою, наголошують у Генштабі.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, під вогонь поирапили Середина-Буда, Попівка, Іскрисківщина, Волфине, Степне Сумської області та Козача Лопань, Вовчанськ і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Синьківка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Лиман, Берестове і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Озарянівки, Дружби, Білрї Гори та Олександро-Шультиного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Ступочки, Олександро-Шультине, Північне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Авдіївка, Первомайське та Семенівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Максимільянівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку в районах Рівнополя на Донеччині та Новодарівки Запорізької області противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів біля Великої Новосілки, Макарівки та Рівнополя. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаударів у районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та П’ятихаток Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Вільне Поле, Времівка Донецької області; Залізничне, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Синельникове та Нікополь на Дніпропетровщині; Бургунка, Херсон Садове, Берегове і Велетенське Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України. Так, в тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області, російські окупанти з 10 липня активізували використання порту для вивезення зерна врожаю цього року до своїх портів.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління противника, один зенітно-ракетний комплекс, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та 3 станції РЕБ ворога.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про тактику російських окупантів на сході. Наступ ворога на Куп‘янському напрямку наразі безуспішний. Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці.

Читайте також: