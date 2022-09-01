У день приїзду МАГАТЕ на ЗАЕС росіяни накрили вогнем Енергодар і б'ють по маршруту місії: що відомо

Російська армія від п'ятої ранку 1 вересня розпочала обстріли Енергодара у Запорізькій області. Окупанти гатять з мінометів, автоматів, а також задіяли авіацію. Відомо про загиблих і поранених унаслідок атак.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

Він зазначив, що над Енергодаром кружляють ворожі гелікоптери. Надходить інформація про влучання в житлові будинки, приватні будинки у передмісті, приймальню СМСЧ, магазин, дитячі садочки.

Крім того, росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) із Запоріжжя до Запорізької атомної електростанції. Тому передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки.

"Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС. Вимагаємо від РФ припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкту", - закликав голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Тим часом російська окупаційна влада стверджує, що місія МАГАТЕ близько 8:30 вирушила з Запоріжжя до Енергодара.

Фото: Дмитро Орлов - міський голова Енергодара

Фото: Дмитро Орлов - міський голова Енергодара

Фото: Дмитро Орлов - міський голова Енергодара

Фото: Дмитро Орлов - міський голова Енергодара

Фото: Дмитро Орлов - міський голова Енергодара

Нагадаємо, у середу, 31 серпня, до Запоріжжя прибули фахівці МАГАТЕ. Найближчим часом вони мають відвідати Запорізьку АЕС. Їхній візит на окуповану росіянами станцію триватиме кілька днів. У разі потреби місія може бути продовжена.

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