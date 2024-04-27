РФ захопила Семенівку і увійшла до Соловйового – аналітик BILD про прорив росіян на Авдіївському напрямку

За підрахунками журналіста, за дев'ять місяців після взяття Авдіївки російська армія просунулася на 12 км на захід від міста.
Російські окупанти захопили село Соловйове, розширивши прорив під Очеретиним на Авдіївському напрямку. У західній частині села ще можуть перебувати українські війська.
Про це пише аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке.
За його інформацією, початку тижня росіяни здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине.
#NewsMap— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) April 26, 2024
The Russian invasion army captured the center of #Solovyove, south of Ocheretyne. Ukrainian troops might still be present in the Western part of the village. pic.twitter.com/UIGOrrUS9o
З аналізу відкритих даних Юліан Рьопке з'ясував, що наразі окупанти розширюють захоплений плацдарм.
"Вони взяли навколишнє село Новобахмутівка, а тепер увійшли і в сусіднє село Соловйове. На південь їм вдалося перейти водну перешкоду в селі Бердичі, взяти Семенівку, а також пройти 2 км до Уманського та Яснобродівки", – йдеться в повідомленні.
Усього, за підрахунками журналіста, за дев'ять місяців після взяття Авдіївки російська армія просунулася на 12 км на захід від міста.
Раніше депутат Дружківської міської ради Микола Довбня розповів, що найжорстокіші бої наразі відбуваються біля селища Очеретине у напрямку Авдіївка-Покровськ.
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