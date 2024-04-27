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РФ захопила Семенівку і увійшла до Соловйового – аналітик BILD про прорив росіян на Авдіївському напрямку

РФ захопила Семенівку і увійшла до Соловйового – аналітик BILD про прорив росіян на Авдіївському напрямку

Російський окупант / Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

За підрахунками журналіста, за дев'ять місяців після взяття Авдіївки російська армія просунулася на 12 км на захід від міста.

Російські окупанти захопили село Соловйове, розширивши прорив під Очеретиним на Авдіївському напрямку. У західній частині села ще можуть перебувати українські війська.

Про це пише аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке.

За його інформацією, початку тижня росіяни здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине.

З аналізу відкритих даних Юліан Рьопке з'ясував, що наразі окупанти розширюють захоплений плацдарм.

Авдіївський напрямок на карті BILD / © The Bild
Авдіївський напрямок на карті BILD / Фото: The Bild

"Вони взяли навколишнє село Новобахмутівка, а тепер увійшли і в сусіднє село Соловйове. На південь їм вдалося перейти водну перешкоду в селі Бердичі, взяти Семенівку, а також пройти 2 км до Уманського та Яснобродівки", – йдеться в повідомленні.

Очеретине, Соловйове, Бердичі, Семенівка, Уманське і Яснобродівка на карті / © Deepstatemap
Очеретине, Соловйове, Бердичі, Семенівка, Уманське і Яснобродівка на карті / Фото: Deepstatemap

Усього, за підрахунками журналіста, за дев'ять місяців після взяття Авдіївки російська армія просунулася на 12 км на захід від міста.

Раніше депутат Дружківської міської ради Микола Довбня розповів, що найжорстокіші бої наразі відбуваються біля селища Очеретине у напрямку Авдіївка-Покровськ.

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